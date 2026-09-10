मेरठ में राखी की दुकान में छिपाकर रखा था 400 किलो विस्फोटक, दो जगह छापेमारी, एक आरोपी हिरासत में

Meerut Explosive Materials: मेरठ में दिवाली से पहले पटाखे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पहुंचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मेरठ शहर के दो अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर करीब 400 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की। यह सामग्री देहलीगेट के लाला का बाजार और रेलवे रोड थाना क्षेत्र के केसरगंज से मिली। खास बात यह है कि लाला का बाजार स्थित एक राखी की दुकान में विस्फोटक छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने सामग्री मंगाने वाले गौरव मोहन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।