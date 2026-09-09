Gonda News: मौसेरे भाई के साथ सेल्फी लेते समय नदी में गिरा 12वीं का छात्र, 22 घंटे बाद मिला शव; परिवार में मचा कोहराम

गोंडा जिले के मनकापुर क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान हुए हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। मंगलवार दोपहर अमघटी पुल के पास 19 वर्षीय मोहम्मद कैफ अपने मौसेरे भाई जिया के साथ बिसुही नदी के किनारे था। दोनों वहां सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान अचानक कैफ का पैर फिसल गया। वह नदी के गहरे पानी में जा गिरा। कैफ को नदी में गिरता देख जिया घबरा गया। उसने तुरंत आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मनकापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।

बलरामपुर के सादुल्लाह नगर थाने की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया।