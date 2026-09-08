Gonda Job Vacancy: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका, 10 सितंबर से लगेंगे भर्ती कैंप

विकासखंडवार भर्ती कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। वजीरगंज में 10 और 11 सितंबर, तरबगंज में 12 और 15 सितंबर, परसपुर में 16 और 18 सितंबर तथा बेलसर में 19 और 21 सितंबर को कैंप लगेगा। इसी तरह बभनजोत में 22 और 23 सितंबर, नवाबगंज में 24 और 25 सितंबर, मनकापुर में 26 और 28 सितंबर को भर्ती होगी। कटरा बाजार में 5 और 6 अक्टूबर, करनैलगंज में 9 और 10 अक्टूबर तथा हलधरमऊ में 12 और 13 अक्टूबर को भर्ती कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मुजेहना में 17 और 19 अक्टूबर, छपिया में 21 और 22 अक्टूबर, रुपईडीह में 23 और 24 अक्टूबर, पंडरीकृपाल में 26 और 27 अक्टूबर तथा झंझरी में 28 और 29 अक्टूबर को भर्ती कैंप लगाया जाएगा।