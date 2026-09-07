Gonda Crime: 70 हजार की लूट के बाद पुलिस से भिड़ा बदमाश, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

गोंडा में शराब की दुकान के सेल्समैन से हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली नगर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान यश प्रताप सिंह के रूप में हुई है। मामला 4 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे का है। रूद्रपुर विशेन स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर अंकित गुप्ता सेल्समैन है। वह दुकान बंद करने के बाद अपने साथी शिवप्रकाश तिवारी के साथ बाइक से अम्बेडकर चौराहे से बालपुर बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने उन्हें पीछे से रोक लिया।

आरोप है कि बदमाशों ने असलहे के बल पर दोनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अंकित के पास मौजूद दुकान के करीब 70 हजार रुपये की रकम लूटकर सभी मौके से भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी थी।