Gonda Kajari Teej: 12 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, 12 सितंबर से बदल जाएगा पूरा ट्रैफिक रूट; कहीं आपका रास्ता भी तो नहीं बंद?

Gonda Kajari Teej: कजरी तीज पर इस बार गोण्डा में करीब 12 लाख श्रद्धालुओं और कांवरियों के पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 12 सितंबर दोपहर से 15 सितंबर सुबह तक कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। ऐसे में अगर आप गोण्डा, करनैलगंज, अयोध्या, बहराइच या बलरामपुर की ओर जाने वाले हैं तो निकलने से पहले नया रूट जरूर जान लें। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने यातायात का खास प्लान तैयार किया है।