Gonda: एक लिंक पर क्लिक करते ही शुरू हुआ खेल, निवेश के नाम पर गंवाए 12.44 लाख; पुलिस ने कराई वापसी

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के मालवीय नगर का है। यहां रहने वाले राजेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल फोन पर आईपीओ और शेयर मार्केट में निवेश से जुड़ा एक लिंक भेजा गया था। उन्हें बताया गया कि इसके जरिए निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।

राजेंद्र कुमार ने उस लिंक पर क्लिक किया। इसके बाद साइबर ठगों ने उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप में पहले से मौजूद कुछ लोग निवेश से भारी मुनाफा कमाने की बातें करते थे। इससे राजेंद्र को भरोसा हो गया कि यहां निवेश करने पर उन्हें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा।