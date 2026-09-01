Gonda Police Transfer: थाने से आरोपी भागा तो एसपी ने बदली पूरी फील्डिंग, 30 दरोगाओं का ट्रांसफर; पुलिस महकमे में हड़कंप

गोंडा में पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के कार्यभार संभालने के बाद पुलिस महकमे में बदलाव और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। एसपी ने साफ संकेत दिया है कि जिले में कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसकी शुरुआत परसपुर थाने से हुई। यहां तीन मुकदमों में वांछित आरोपी आलोक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी थाने से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने करीब 24 घंटे के भीतर उसे दोबारा पकड़ लिया। लेकिन थाने से आरोपी के भागने की घटना को एसपी ने गंभीरता से लिया।