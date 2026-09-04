Gonda Crime: सस्ती जमीन का झांसा, फिर पेशाब करने गए शख्स के बैग से उड़ाए 1.30 लाख; ऐसे खुला पूरा खेल

पुलिस के मुताबिक, बैजपुर के रहने वाले कफील अहमद अपनी बहन के ऑपरेशन के सिलसिले में दो सितंबर को गोंडा के एक निजी अस्पताल आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मोटो पथरकट और शक्ति नाम के व्यक्तियों से हुई। बातचीत के दौरान दोनों ने गांधी चबूतरा के पास सस्ते दाम में जमीन दिलाने की बात कही। जमीन सस्ती मिलने की बात पर कफील उनके झांसे में आ गए। वह अपने साथ 1.30 लाख रुपये लेकर आरोपियों के साथ गांधी चबूतरा पहुंचे। वहां दो अन्य लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि जमीन दिखाने के नाम पर आरोपी उन्हें काफी देर तक इधर-उधर घुमाते रहे। इसी दौरान जब कफील पेशाब करने के लिए कुछ दूर गए तो आरोपियों ने उनके बैग से 1.30 लाख रुपये निकाल लिए और मौके से फरार हो गए।