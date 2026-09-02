Bahraich Leopard Attack: युवक को चारपाई से खींच ले गया तेंदुआ, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी; 24 घंटे में पिंजरे में कैद

बहराइच जिले के मिहींपुरवा इलाके के महबूबनगर गांव में ग्रामीणों को डराने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। बुधवार भोर में गांव के पास लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद मिला। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उसे सुरक्षित तरीके से ककरहा रेंज कार्यालय ले गई। दरअसल, मंगलवार तड़के गांव के रहने वाले 32 वर्षीय राम सिंह अपने घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि राम सिंह को संभलने का मौका नहीं मिला। वन्यजीव उन्हें चारपाई से खींचकर करीब 700 मीटर दूर गन्ने के खेत की तरफ ले गया।