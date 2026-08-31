नेपाल की आपदा पर CM योगी ने जताई संवेदना, बोले- भारत-नेपाल के रिश्ते सिर्फ राजनीति नहीं, साझा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनके प्रति भारत की ओर से भी संवेदना है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते केवल दो देशों के बीच राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हजारों वर्षों से आस्था, संस्कृति और परंपराओं के गहरे संबंध रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक, गोरखा से गोरखपुर और जनकपुर से अयोध्या तक दोनों देशों के लोगों के बीच साझा सांस्कृतिक जुड़ाव है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर पहुंचकर इस साझा विरासत का सम्मान करते हैं।