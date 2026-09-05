Gonda Flood: घाघरा ने फिर बढ़ाई टेंशन, खतरे के निशान से 27 सेमी ऊपर पहुंचा पानी; खेतों की ओर बढ़ने लगी लहरें

गोंडा जिले में घाघरा नदी एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रही है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी का असर नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। शनिवार सुबह एल्गिन ब्रिज पर घाघरा का जलस्तर 106.340 मीटर रिकॉर्ड किया गया। खतरे का निशान 106.070 मीटर है। यानी नदी करीब 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में करीब चार सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पानी बढ़ने के साथ अब नदी के किनारे के खेतों और निचले इलाकों में भी पहुंचने लगा है। इससे तरबगंज और करनैलगंज तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गांवों में लोग लगातार नदी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।