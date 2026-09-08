‘एक आम आदमी की तरह अपना पासपोर्ट बनवा रहा हूं’, गोंडा के पासपोर्ट केंद्र में पहली बार पहुंचे बृजभूषण सिंह

पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि जो सुविधा पहले लखनऊ में मिलती थी, वह अब गोंडा में ही उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को एक दिन पहले लखनऊ जाना पड़ता था। वहां रात में रुकने के बाद अगले दिन पासपोर्ट संबंधी प्रक्रिया के लिए जाना होता था। इसके बावजूद यह तय नहीं होता था कि अगले दिन नंबर आएगा या नहीं। उनके मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च होते थे।