Gonda Accident: घर से कोचिंग के लिए निकले दो छात्रों को ब्रेड वाहन ने रौंदा, दर्दनाक मौत, दो घरों के बुझ गए चिराग गांव में पसरा मातम

गोंडा जिले एक खरगूपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इटियाथोक-खरगूपर मार्ग पर देवरिया कला और पिपरा भोधर गांव के पास तेज रफ्तार ब्रेड वाहन ने दो छात्रों को टक्कर मार दी। दोनों किशोर रोज की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकले थे। हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। खरगूपुर थाना क्षेत्र के गांव भटपुरवा के रहने वाले विजय कुमार का बेटा अमन 15 वर्ष कक्षा नौ में पढ़ता था। इसी गांव के उमेश मौर्य का बेटा विपिन मौर्य 16 वर्ष कक्षा दस का छात्र था। दोनों पिपरा भोधर में कोचिंग पढ़ने जाते थे। सोमवार को भी दोनों घर से पढ़ाई के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि दोनों इटियाथोक-खरगूपर मार्ग पर देवरिया कला और पिपरा भोधर गांव के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ब्रेड वाहन ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी।