Gonda Flood: खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा, 7 गांव बने टापू; 18 हजार लोग प्रभावित

गोंडा में घाघरा नदी का बढ़ता पानी अब ग्रामीणों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। नदी का पानी गांवों के आसपास पहुंचने के बाद खेतों में भी फैलने लगा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं। ग्रामीण लगातार नदी के जलस्तर पर नजर रख रहे हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर घाघरा पर पड़ा है। बैराजों से छोड़े गए पानी ने भी नदी का जलस्तर बढ़ाया है। मंगलवार सुबह एल्गिन ब्रिज पर घाघरा का जलस्तर 107.616 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यहां खतरे का निशान 106.070 मीटर है। यानी नदी खतरे के निशान से करीब 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में करीब तीन सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। पानी बढ़ने के साथ आसपास के खेतों और निचले हिस्सों में बाढ़ का असर बढ़ रहा है। तरबगंज और करनैलगंज तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।