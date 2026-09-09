Gonda Accident: ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बुजुर्ग महिला को कुचला, मौके पर मौत; चालक वाहन छोड़कर फरार

घटना की सूचना मिलते ही सरयू घाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला। पुलिस अब चालक की तलाश कर रही है। आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम छा गया। एक सड़क हादसे ने परिवार से मालती को हमेशा के लिए छीन लिया।