UP Politics: अहीर-जहीर पर राजभर को शिवपाल का करारा जवाब, बोले- ‘बुद्धि भ्रमित हो गई, अब इलाज की जरूरत

UP Politics: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सुभासपा अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। इसके जवाब में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने राजभर पर पलटवार किया है। दरअसल, ओम प्रकाश राजभर ने हाल में सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी थी। उन्होंने अपने बयान में ‘अहीर’ और ‘जहीर’ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि अगर इन्हें नहीं संभाला गया तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है।