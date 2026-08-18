इटावा: श्री केदारेश्वर महादेव के दर्शन से बनते हैं बिगड़े काम, अखिलेश यादव ने कहा- अंदर हैं चमत्कारी शालिग्राम

Shri Kedareshwar Mahadev Dham: इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव धाम आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है।‌ सावन के पवित्र महीने बड़ी संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से देर रात तक भक्तों की कतारें लगी रहती हैं। मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी होती है और बिगड़े काम बनते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस संबंध में एक पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिव धाम में चमत्कारी शालिग्राम है। जिनके दर्शन से सभी भाग्यवान बनते हैं। मंदिर के आगे नंदी और प्रवेश द्वार पर प्रभु राम और श्याम विराजमान है। ‌