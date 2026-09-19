Meerut: ‘एयर शो युवाओं को इंस्पायर करेगा’, BJP सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले-इंडियन एयर फोर्स का शुक्रिया

बीजेपी सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एयर शो के आयोजन को लेकर भारतीय वायुसेना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 13 मई को की गई उनकी रिक्वेस्ट को वायुसेना ने स्वीकार किया और मेरठ में एयर शो आयोजित किया गया। वाजपेयी ने कहा कि मेरठ क्रांति की धरती है और यहां एयर फोर्स से लोगों को परिचित कराने के लिए यह एयर शो आयोजित किया गया है। उनके मुताबिक इस एयर शो आयोजन युवाओं को इंस्पायर (प्रेरित) करेगा और उन्हें सशस्त्र बलों की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स के अनुशासन और उनके काम को करीब से देखने को भी महत्वपूर्ण बताया।