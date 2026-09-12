Nitin Murder Case: बेटे का शव देख बिगड़ी पिता की हालत, सिर्फ छत की रेलिंग तोड़ने वाले बुलडोजर एक्शन से भड़के परिजन

Nitin Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद एक्शन में आई पुलिस ने एक आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। हालांकि, घटना के बाद से ही आरोपी का परिवार घर पर ताला लगाकर फरार है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर एसपी देहात अभिजीत कुमार के साथ पाँच थानों की पुलिस तैनात की गई है।