गोरखपुर: रेलवे कॉलोनी में चोरी की वारदातों से सहमे थे रेलवे कॉलोनी के लोग, पिता-पुत्र गिरफ्तार, लाखों के जेवर बरामद

Gorakhpur news: शाहपुर थाना क्षेत्र की पूर्वोत्तर रेलवे कॉलोनी में हुई चोरी की छह घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 415 ग्राम पीली धातु के आभूषण, 1.648 किलोग्राम सफेद धातु के आभूषण और 90,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है।