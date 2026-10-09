उन्नाव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.15 लाख मालफड़ और 17 मोबाइल के साथ 16 जुआरी गिरफ्तार

Gamblers Arrested in Unnao उन्नाव में पुलिस ने जुआ अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की है। जहां से 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। ‌मौके से लाखों रुपए की नगदी, ताश के पत्ते, मोबाइल फोन आदि भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त कानपुर नगर और उन्नाव के रहने वाले हैं। गंगाघाट थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। कुल 17 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र की है। ‌