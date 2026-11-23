आकांक्षा दुबे ने जिले के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सारिणी का पालन करते हुए मदरसे के सभी पात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र समय से ऑनलाइन भर दें। आवेदन भरते समय छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण सही-सही भरें। जिसे बाद में कोई समस्या ना आवे। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। समय से आवेदन न करने पर छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी मदरसा प्रबंधन की होगी।