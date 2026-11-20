Viksit Bharat Yuva Sansad: उन्नाव में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत युवाओं को 'नशा मुक्ति युवा विकसित भारत' विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। निर्णायक मंडल में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आकाशवाणी केंद्र लखनऊ के रेडियो जॉकी सहित प्रधानाचार्य और विभागाध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति के खिलाफ अपनी बात रखी। जिसमें ऋषि वैभव को विजेता घोषित किया गया। ‌