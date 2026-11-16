उन्नाव में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए चार विशेष अभियान की तारीख घोषित, क्या कहते हैं DDEO

Special Campaign For Special Summary Revision Of Voter List In Unnao: उन्नाव में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य के लिए चार तिथियां घोषित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नवंबर महीने की चार तारीखों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें मतदाताओं के नाम जोड़ने, संशोधन करने आदि का कार्य किया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों का भी सहयोग लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाउडस्पीकर से और ग्रामीण क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।