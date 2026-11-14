उन्नाव: बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर, सांसद प्रदीप वर्मा का सपा पर हमला, बोले- प्रदेश को दिया वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से प्रभारी प्रदीप वर्मा पार्टी कार्यालय में पहुंचे। ‌मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव पूरी तरह 'माइक्रो मैनेजमेंट' का है। इसलिए हर कार्ययोजना पर बूथ स्तर पर बारीकी से काम करना होगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, आपसी समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एवं आईटी सेल की महत्वपूर्ण भूमिका है।