उन्नाव में छात्रवृत्ति के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी, सभी वर्गों के 9 से 12 तक छात्र-छात्राएं करें आवेदन

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षा (9-12) के नवीनीकरण (Renewal) और कक्षा 10 व 12 के छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना और हार्डकॉपी संस्थान में जमा करने की तिथि 12 से 20 नवंबर तक निर्धारित है। विद्यालय में छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा ऑनलाइन सत्यापित कर उन्हें अग्रसारित करने की तिथि 13 नवंबर से 23 नवंबर तक है।