उन्नाव आएंगे बृजभूषण शरण सिंह, मिली है Z और Y सुरक्षा, डीएम को लिखा पत्र

अपने पत्र में बृजभूषण शरण सिंह ने लिखा है कि उनके आने-जाने का कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से प्रस्तावित है। 16 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम बिश्नोहरपुर थाना नवाबगंज जिला गोण्डा के हेलीपैड से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12 बजे उनके रिशालखेड़ा धानीखेड़ा बीघापुर थाना बारासगवर निर्मित हेलीपैड पहुंचने की संभावना है। ‌ एक घंटा 35 मिनट रुकने का कार्यक्रम है। बृजभूषण सिंह की वापसी हेलीकॉप्टर से ही वापस गोंडा के लिए रवाना होंगे। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से Z श्रेणी एवं भारत सरकार से Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है।