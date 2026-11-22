जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वाभ्यास के माध्यम से भविष्य में आने वाली आपदाओं और जन-धन की हानि से आम लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। मॉक ड्रिल में नागरिकों को सायरन बजने पर क्या करना है, सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचना है, ब्लैकआउट के दौरान लाइट बंद रखने और अफवाहों से बचने के बारे में भी जागरूक किया जायेगा। आम लोगों से अपील की गई है कि 22 नवम्बर को होने वाली मॉक ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, यह केवल एक अभ्यास है।