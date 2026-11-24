UP Election 2027: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों और 26-27 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग के संभावित दौरे को देखते हुए जिला निर्वाचन प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनरीक्षण और बूथवार तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनावी तैयारियों का आकलन केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथों से नहीं, बल्कि सबसे कमजोर बूथ की कार्यप्रणाली से भी होगा।