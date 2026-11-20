मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस समय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इसके लिए फार्म-6 भरना होगा। वहीं, मतदाता सूची में किसी गलत नाम को हटवाने के लिए फार्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम होना और मतदान करना अधिकार के साथ-साथ नागरिक कर्तव्य भी है।