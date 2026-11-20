Dhirendra Shastri Praises Raja Bhaiya: प्रतापगढ़ के कुंडा में चल रहे श्रीराम कथा महोत्सव के तीसरे दिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राजा भैया की जमकर तारीफ की। उन्होंने राजा भैया को देश का प्रखर हिंदू नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि राजा भैया जैसे व्यक्ति यदि हर जिले में होंगे तो कोई कथा को रोक नहीं पाएगा। इस दौरान उन्होंने जाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज और देश के लिए काम करने की अपील भी की।