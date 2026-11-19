विवाद तब और बढ़ गया जब 21 अगस्त, 2026 को बृजभूषण ने रामदेव के स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी कर दी। छवि खराब करने के आरोप में 'पतंजलि फूड्स' ने बृजभूषण पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि केस दायर कर दिया। 15 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजभूषण ने कहा था कि सजा होने पर वह जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन जमानत नहीं करवाएंगे। हालांकि, इस कानूनी लड़ाई के बीच 23 सितंबर, 2026 को दोनों की मुलाकात हुई और 4 साल पुराना विवाद खत्म हो गया। तब रामदेव ने कहा था कि बृजभूषण की गलतफहमियां दूर हो गई हैं और वह मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वहीं, बृजभूषण ने भी कहा था कि वह संत और सनातन का हमेशा आदर करते हैं और रामदेव देश के लिए जो काम कर रहे हैं उसका सम्मान करते हैं।