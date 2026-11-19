बाबा रामदेव को देखते ही झुके बृजभूषण फिर गोद में उठाया (PC: ANI)
Brij Bhushan Singh Lifts Baba Ramdev: कभी एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दोस्ताना अंदाज नजर आया। प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया के राजभवन में आयोजित बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की श्रीराम कथा के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान बृजभूषण ने बाबा रामदेव का गर्मजोशी से स्वागत किया। पहले उनके पैर छूने के लिए झुके, फिर गले मिले। इसके बाद बृजभूषण ने बाबा रामदेव को कमर से पकड़कर गोद में उठा लिया। इस मुलाकात का वीडियो गुरुवार 19 नवंबर को सामने आया है। घटना 17 नवंबर की बताई जा रही है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा रामदेव को सामने देखते ही बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और झुककर बाबा रामदेव के पैर छूने लगे। इस पर बाबा रामदेव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए उन्हें गले लगा लिया। इसी बीच अचानक बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। यह नजारा देखकर बगल में खड़े विधायक राजा भैया भी हैरान रह गए। वहीं मौके पर मौजूद अन्य संत और पुलिस अधिकारी भी यह दृश्य देखकर हंस पड़े।
बाबा रामदेव गोंडा में आयोजित श्रीराम कथा के बाद कुंडा पहुंचे थे। दूसरी तरफ कार्यक्रम से वापस लौट रहे बृजभूषण शरण सिंह से उनका आमना-सामना हो गया। इस मुलाकात के बाद बृजभूषण गोंडा के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन बाबा रामदेव के आग्रह पर वह दोबारा मंच पर लौट आए। इसके बाद दोनों ने मंच पर साथ बैठकर कथा का श्रवण किया।
गौरतलब है कि, बाबा रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह के बीच पिछले 4 साल से विवाद चल रहा था, जो इसी साल 23 सितंबर को सुलझा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत नवंबर और दिसंबर 2022 में हुई थी। तब बृजभूषण ने पतंजलि के देसी घी को नकली बताते हुए लोगों को घर में गाय और भैंस पालने की सलाह दी थी। उन्होंने मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने का भी ऐलान किया था। इस बयान पर आचार्य बालकृष्ण ने कड़ी आपत्ति जताई थी और बृजभूषण को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था।
इसके बाद 27 नवंबर, 2025 को उत्तराखंड की पिथौरागढ़ कोर्ट ने साल 2020 के एक मामले में पतंजलि घी का सैंपल फेल होने पर कंपनी और विक्रेताओं पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस पर भी बृजभूषण ने सवाल उठाया था कि जो रिपोर्ट 2 से 4 घंटे में आनी चाहिए, वह 4 साल बाद आई। इस बीच घी खाकर बीमार हुए लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
विवाद तब और बढ़ गया जब 21 अगस्त, 2026 को बृजभूषण ने रामदेव के स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी कर दी। छवि खराब करने के आरोप में 'पतंजलि फूड्स' ने बृजभूषण पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि केस दायर कर दिया। 15 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजभूषण ने कहा था कि सजा होने पर वह जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन जमानत नहीं करवाएंगे। हालांकि, इस कानूनी लड़ाई के बीच 23 सितंबर, 2026 को दोनों की मुलाकात हुई और 4 साल पुराना विवाद खत्म हो गया। तब रामदेव ने कहा था कि बृजभूषण की गलतफहमियां दूर हो गई हैं और वह मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वहीं, बृजभूषण ने भी कहा था कि वह संत और सनातन का हमेशा आदर करते हैं और रामदेव देश के लिए जो काम कर रहे हैं उसका सम्मान करते हैं।
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