Brij Bhushan Sharan Singh Statement: प्रतापगढ़ के कुंडा में आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कुंडा पहुंचे। उन्होंने मंच से कहा कि राजा भैया का दबदबा था, है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन किसी की भी दया पर निर्भर नहीं है। बता दें कि कुंडा की इस कथा को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश-भर में चर्चा हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कृष्ण को लेकर दिए विवादित बयान के बाद प्रशासन से धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों को निरस्त करने की मांग की थी।