Yogi Adityanath Mother Death: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। जिस समय उनकी मां ने अंतिम सांस ली, उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल थे। यहां 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाने थे। मुख्यमंत्री को उस समय मां के निधन की जानकारी नहीं थी। वह कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। संबोधन खत्म होने के बाद सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने उन्हें मां के निधन की सूचना दी।