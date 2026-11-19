GorakhpurJCB Roadshow Accident: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की PDA रथयात्रा के दौरान एक 14 साल के छात्र की मौत हो गई। छात्र आर्यवर्धन सिंह अपनी बहन को केंद्रीय विद्यालय से लेने जा रहा था। परिवार का आरोप है कि इसी दौरान रोड शो के पीछे तेज रफ्तार से आ रही फूल बरसाने वाली JCB ने उसे कुचल दिया। गंभीर हालत में उसे AIIMS गोरखपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की।