शामली में भीषण आग से मां और दो बेटियों की जिंदा जलकर मौत (X Photo Sachin Gupta)
Shamli Fire Incident Mother Daughters Death: उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में मां और उसकी दो बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तीनों घर के एक हिस्से में सो रही थीं, तभी अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई और तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में सिलेंडर ब्लास्ट को आग की वजह बताया जा रहा है।
हादसा शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के कैड़ी गांव में बुधवार रात करीब 12 बजे हुआ। गांव निवासी साजिद के मकान में अचानक आग लग गई। उस समय मकान के एक हिस्से में उनकी पत्नी साजिदा (32), बड़ी बेटी अदन (13) और छोटी बेटी माहिरा (11) सो रही थीं। आग तेजी से फैलने के कारण तीनों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। वे आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं। हादसे में तीनों की मौत हो गई।
जिस समय मकान में आग लगी, उस दौरान साजिद अपने दो अन्य बच्चों के साथ घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे। आग लगने के बाद वे दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित बाहर निकल आए। इस हादसे में साजिद की पत्नी और दो बेटियों की जान चली गई, जबकि पिता और दो अन्य बच्चे सुरक्षित हैं।
आग लगने की सूचना डायल 112 के जरिए बाबरी थाने को दी गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेज होने के कारण दमकल विभाग को बुलाना पड़ा।
फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद तीनों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रारंभिक जानकारी में आग लगने की वजह सिलेंडर ब्लास्ट बताई जा रही है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। जांच की जा रही है कि मकान में आग किस वजह से लगी और वह इतनी तेजी से कैसे फैल गई। इस हादसे के बाद कैड़ी गांव में शोक का माहौल है। एक ही परिवार की तीन लोगों की मौत से गांव के लोग भी दुखी हैं।
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