‘पहले पीटा और फिर पत्नी को जबरन पिलाया जहर’, विवाहिता की मौत के बाद मृतका की मां ने लगाए गंभीर आरोप; शामली का मामला

Shamli Woman Death Case: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव लांक में 21 वर्षीय विवाहिता ज्योति की मौत के बाद उसके मायके पक्ष ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जबरन जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों ने शहर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगी। मामले को लेकर मृतका की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं।