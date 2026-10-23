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‘पहले पीटा और फिर पत्नी को जबरन पिलाया जहर’, विवाहिता की मौत के बाद मृतका की मां ने लगाए गंभीर आरोप; शामली का मामला

Shamli Woman Death Case: शामली के गांव लांक में 21 वर्षीय ज्योति की मौत के बाद मायके पक्ष ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
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शामली

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Harshul Mehra

Updated: 23 Oct 2026, 12:15 PM IST

woman dies in shamli deceased mother makes serious allegations case update

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai

Shamli Woman Death Case: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव लांक में 21 वर्षीय विवाहिता ज्योति की मौत के बाद उसके मायके पक्ष ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जबरन जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों ने शहर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगी। मामले को लेकर मृतका की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

दो साल पहले हुई थी ज्योति की शादी

पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना निवासी सीमा देवी के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी ज्योति की शादी करीब 2 साल पहले शामली के गांव लांक निवासी विजय के साथ की थी। दंपती का 11 महीने का बेटा है। मृतका की मां का आरोप है कि शादी के बाद से ही ज्योति को परेशान किया जा रहा था। उसका पति विजय छोटी-छोटी बातों पर उससे झगड़ा करता था और दहेज लाने का दबाव बनाता था।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने और पिटाई का आरोप

ज्योति की मां ने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। परिजनों का यह भी दावा है कि पहले भी कई बार ज्योति की जान लेने की कोशिश की गई थी। बुधवार देर शाम भी विजय ने ज्योति की पिटाई की। इसके बाद आरोप है कि उसे जबरन जहर खिला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार को घटना की जानकारी बुधवार रात में मिली। हालांकि, हत्या और जहर देने के आरोपों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होनी बाकी है।

कोतवाली पहुंचकर परिजनों ने किया हंगामा

घटना की जानकारी मिलने के बाद ज्योति के परिजन गुरुवार सुबह शामली शहर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। कोतवाली प्रभारी ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्हें शांत कराया गया। पुलिस ने ज्योति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पति के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज

शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी पति विजय के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज्योति की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

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23 Oct 2026, 12:15 PM IST

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Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / ‘पहले पीटा और फिर पत्नी को जबरन पिलाया जहर’, विवाहिता की मौत के बाद मृतका की मां ने लगाए गंभीर आरोप; शामली का मामला

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