खुद को लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी बताकर दी जान से मारने की धमकी! शामली के अंकित बालियान मर्डर केस में नया मोड़

मामला तब सामने आया जब गांव जानधेड़ी निवासी मुकुल चौधरी ने एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी की। इस वीडियो को राजस्थान के जयपुर निवासी बिंदु नाम की महिला ने देखा। वीडियो देखने के बाद महिला नाराज हो गई और सोशल मीडिया मैसेंजर के जरिए मुकुल चौधरी को धमकी भेज दी। आरोप है कि उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी बताते हुए जान से मारने की धमकी दी।