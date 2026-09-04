पहले गोगी, फिर टिल्लू और अब अंकित बालियान, क्या 5 साल बाद फिर जागा पुराना गैंगवार? दिल्ली से शामली तक जुड़ रहे तार

गोगी और सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया कभी करीबी दोस्त थे। दोनों के बीच विवाद कॉलेज की राजनीति से शुरू हुआ और धीरे-धीरे गैंगवार में बदल गया। इसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में दोनों गुटों के बीच लंबे समय तक हिंसक संघर्ष चलता रहा। गोगी की हत्या के बाद टिल्लू को 2023 में तिहाड़ जेल के अंदर मार दिया गया। पुलिस जांच में इस हत्या को भी पुरानी दुश्मनी और बदले की कार्रवाई से जोड़ा गया था। अब अंकित बालियान हत्याकांड में इसी पुराने गैंगवार की परछाईं दिखाई देने की बात सामने आ रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के लिए यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि दिल्ली-हरियाणा-पश्चिमी यूपी में बदलते गैंग नेटवर्क की नई तस्वीर समझने का जरिया बन गया है।