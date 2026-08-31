मीडिया से बातचीत में सीमा बालियान ने कहा कि जब पहले कार्रवाई नहीं हुई थी, तब सवाल उठाए जा रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है। अब जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर के बच्चे को पीछे से धोखे से सिर में गोली मार दी जाए, तो क्या तब भी वे एनकाउंटर नहीं होने की बात कहेंगे। सीमा ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्व समाज में रहकर क्या करेंगे, जो नुकसान ही कर सकते हैं।