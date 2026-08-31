Ankit Baliyan Case: CCTV बना अंकित बालियान के कातिलों का काल! फुटेज से पहचान, फिर पुलिस एनकाउंटर में दो शूटर ढेर

CCTV से खुला राज (photo- x @ag_Journalist)
Ankit Baliyan Case: हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को एक अहम कड़ी हाथ लगी, जिसने मामले की पूरी दिशा बदल दी। 26 अगस्त को आर्यपुरी मोहल्ले में हुई हत्या के बाद पुलिस लगातार हमलावरों की पहचान और उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि वारदात से पहले संदिग्ध शूटर शामली के एक होटल में ठहरे थे। होटल की CCTV फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग बनी और इसी के आधार पर मोहित व सुमित की पहचान हुई।
दोनों की पहचान होने के बाद शामली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने उनकी तलाश तेज कर दी। पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों और आने-जाने के रास्तों की जानकारी जुटाई। इसी दौरान दोनों को घेरने के लिए ऑपरेशन चलाया गया।
पुलिस के मुताबिक, शूटरों को घेरने के दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि हत्या वाले दिन दो संदिग्ध हमलावर करनाल के गोपीकुआं इलाके से निकले थे। रास्ते में दो अन्य युवक उनके साथ जुड़े। इसके बाद चारों ने दो बाइकों से शामली पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इस पूरे रूट और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
अंकित हत्याकांड के आरोपियों तक पहुंचने के लिए शामली के साथ मेरठ और नोएडा पुलिस की टीमें भी जांच में शामिल थीं। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण के मुताबिक, ऑपरेशन के लिए 11 पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाई गई थीं। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पुलिस से मिले सहयोग से संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद मिली। यानी इस केस में पुलिस ने सिर्फ घटनास्थल के आसपास की CCTV फुटेज पर निर्भर रहने के बजाय आरोपियों के आने-जाने, ठहरने और वारदात के बाद भागने के रास्ते को जोड़कर जांच आगे बढ़ाई।
दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद भी पुलिस ने जांच खत्म नहीं की है। डीजीपी ने साफ किया है कि कार्रवाई केवल गोली चलाने वालों तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश किसने रची, आरोपियों को किसने मदद पहुंचाई और इसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं। डीजीपी ने कहा कि जेल में बैठे अपराधियों से लेकर विदेश में मौजूद संभावित साजिशकर्ताओं तक, जिनकी भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दूसरे राज्यों के गैंग को भी चेतावनी दी कि यूपी में अपराध कर बच निकलना आसान नहीं होगा।
बता दें कि 26 अगस्त की शाम शामली शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी मोहल्ले में अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद चार हमलावरों के शामिल होने की बात सामने आई थी। अब पुलिस ने दो संदिग्ध शूटरों मोहित और सुमित को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया है। मामले में जुड़े अन्य आरोपियों और कथित साजिशकर्ताओं की तलाश जारी है।
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