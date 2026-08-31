Ankit Baliyan Case: CCTV बना अंकित बालियान के कातिलों का काल! फुटेज से पहचान, फिर पुलिस एनकाउंटर में दो शूटर ढेर

पुलिस के मुताबिक, शूटरों को घेरने के दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि हत्या वाले दिन दो संदिग्ध हमलावर करनाल के गोपीकुआं इलाके से निकले थे। रास्ते में दो अन्य युवक उनके साथ जुड़े। इसके बाद चारों ने दो बाइकों से शामली पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इस पूरे रूट और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।