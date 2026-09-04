अंकित बालियान हत्याकांड में नया ट्विस्ट, गोगी गैंग के नाम से फिर आई पोस्ट, अंकित मासूम नहीं था

इससे पहले सत्यम के इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में गाना लगाकर धमकी दी गई थी कि अभी दो मर्डर और होंगे। पुलिस वीडियो की जांच के साथ शूटरों की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है। वायरल वीडियो में सत्यम के नाम से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दो और मर्डर होंगे, जो बचा सकते हो बचा लो, छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो की जांच शुरू की है। बता दें कि अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित एक-एक लाख रुपये के इनामी करनाल निवासी शार्प शूटर सत्यम और आर्यन अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।