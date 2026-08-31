हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या का खुलासा, एक गाने से शुरू हुआ था गैंग का विवाद

Ankit Baliyan Murder: उत्तर प्रदेश के शामली में पिछले सप्ताह जिम के बाहर हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, हत्या की वजह अंकित बालियान के एक गाने को लेकर गैंग के लोगों की नाराजगी बताई जा रही है। इस मामले को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सितंबर 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या से भी जोड़कर देखा जा रहा है।