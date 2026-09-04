Ankit Baliyan Murder Case: ‘दिन-रात धमकियों का सामना करना पड़ता है’, सिंगर मासूम शर्मा ने अंकित के परिवार को दिया मदद का भरोसा

मासूम शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह पहले अंकित के परिवार से मिलने नहीं आ पाए थे। इसकी वजह उनके खिलाफ मिल रही धमकियों से जुड़ी चिंताएं थीं। बाद में मंत्री और बालियान परिवार से जुड़े लोगों से बातचीत के बाद वह सुरक्षा के साथ परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी परिवार के जवान सदस्य को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अंकित के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।