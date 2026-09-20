बम और गोलीबारी में मारे गए राम लगन के परिवार से मिले चंद्रशेखर आजाद, बोले- पुलिस ने धमकी को गंभीरता से नहीं लिया

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उन्होंने फिल्मों में और बंगाल व दूसरे देशों में बम के इस्तेमाल और सरेआम हत्या की घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन अयोध्या जैसे शहर में इस तरह की घटना होना गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि राम लगन के साथ जो हुआ, वह बहुत दर्दनाक है। हमने पिक्चरों में देखते थे या बंगाल या दूसरे देशों में यह सुनाई देता था कि बम का प्रयोग होता है, सरेआम हत्या कर दी जाती है। लेकिन यह हमने अपनी आंखों से यहां अयोध्या जिसे साकेत भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में जिसकी पहचान है वहां अगर सरेआम बम से हत्या हो रही है, कई-कई बम दागे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में सिर्फ राम लगन मौर्य की जान नहीं गई, बल्कि करीब 15 दिन बाद उनकी मां की भी मौत हो गई।