‘अखिलेश के पास अब कुछ नहीं बचा, चाहे कोई भी यात्रा निकाल लें!’ फर्रुखाबाद में राज्यमंत्री राकेश राठौर का बड़ा हमला

राज्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था और विकास दोनों पर ध्यान दे रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ यात्राएं निकालकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। राठौर ने दावा किया कि जनता अब सपा के पुराने चेहरे और उसके तरीकों को अच्छी तरह समझ चुकी है।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की यात्राओं से जनता प्रभावित नहीं होने वाली। जनता विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहती है, जो वर्तमान सरकार दे रही है। राठौर के इस बयान से सपा और भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।