फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गंगा खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों गांव प्रभावित

Flood situation in Farrukhabad is critical: फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है। कई गांव में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बीते दो दिनों में करीब 10 मकान गंगा में समा चुके हैं। कटरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में दहशत है। जिला प्रशासन बाढ़ पर निगाह बनाए हुए हैं। डीएम और एसपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को जरूर की सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। राहत शिविर में भोजन, पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। ‌जिलाधिकारी ने कायमगंज तहसील के समेचीपुर चितार, शमशाबाद आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया।