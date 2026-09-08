फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के जेई की जमीन में गिराकर पिटाई, वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज

Junior Engineer of Electricity Department beaten up in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के अवर अभियंता के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज के साथ के को जमीन पर गिरकर पीटा गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में कोतवाली में अवर अभियंता की तरफ से तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। थाना प्रभारी ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है।