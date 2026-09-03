फर्रुखाबाद: बाढ़ में घर गंवाने वाले 31 परिवारों को CM योगी का सहारा, जमीन के साथ मिले 1.20 लाख रुपये

CM Yogi Adityanath: फर्रुखाबाद में गंगा की बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। फतेहगढ़ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और 995 लोगों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान 31 ऐसे परिवारों को जमीन के पट्टे के अभिलेख दिए गए, जिनके घर बाढ़ में बह गए थे। इन परिवारों को पट्टे की जमीन पर मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया गया।