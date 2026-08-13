फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर: गांव अस्तित्व खतरे में, इस गांव की ओर बढ़ी गंगा, ग्रामीणों का पलायन, डीएम की आर्थिक मदद की घोषणा

Flood situation in Farrukhabad: फर्रुखाबाद गंगा का रोद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने और घटने का क्रम जारी है। जिससे ग्रामीणों की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। गंगाजल के वापसी में बड़ी कटान होती है। जिससे कि मकान के नींव भी हिल जाती है। स्थिति यह है कि करीब दो दर्जन मकान आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह गिर चुके हैं। अब गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जिससे मकान और सामान का मोह छोड़कर लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए पलायन कर चुके हैं। जरूरी सामान स्टीमर और नाव सुरक्षित किया जा रहा है। जिला प्रशासन में गांव खाली करने की मुनादी भी कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावित लोगों को मदद दी जा रही है। मामला दिलीप की मड़ैया गांव का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए।